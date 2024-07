Stellantis Cassino, Battisti (Pd): “Da Commissione Lazio documento condiviso per Ministro Urso

“Sono molto soddisfatta della condivisione dei punti programmatici da presentare al ministro Urso riguardante la situazione Stellantis di Cassino. L’audizione di oggi presso la XI Commissione del Consiglio Regionale del Lazio, che avevo richiesto alla luce dei dati Cassino Plant, è stata utile per condividere una traiettoria comune: risorse per le infrastrutture del l’indotto, a partire dalle Leggi Regionali 46 e 60, ammortizzatori sociali, piani di produzione certi. Ringrazio l’assessora Angelilli ed il presidente Tiero per la tempestività nella convocazione della commissione in consiglio regionale, le parti sindacali e datoriali, gli amministratori, in particolare il vice sindaco Ranaldi del comune di Cassino, il vice sindaco di Piedimonte San Germano Leonardo Capuano, Adamo Pantano delegato del Presidente della provincia di Frosinone, Luca Di Stefano. Perdita di posti di lavoro, stipendi bassi, calo produttivo: condizioni che richiedono un intervento immediato e concreto, a tutela dell’economia del territorio e del futuro di migliaia di famiglie. Terremo alta l’attenzione”.

Così in una nota, a margine della commissione in consiglio regionale del Lazio, la consigliera dem Sara Battisti.

COMUNICATO STAMPA