Stellantis, Battisti: “Salta il tavolo con il governo per stabilimento Cassino, ancora mancanze di rispetto per sindacati e operai”

“Salta per motivi non comprensibili il tavolo Stellantis di Cassino al ministero dell’industria e del Made in Italy, inizialmente convocato per venerdi. L’incontro non è stato riaggiornato ufficialmente e si terrà, forse, nella seconda metà di aprile. Una mancanza di rispetto incredibile verso le sigle sindacali e i lavoratori dello stabilimento in Provincia di Frosinone sempre più fiaccati da licenziamenti, uscite incentivate, poca chiarezza sul futuro dello stabilimento. La Regione Lazio, oltre alla convocazione spot di una commissione in loco, cosa ha intenzione di fare?”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale del Partito democratico del Lazio.

COMUNICATO STAMPA