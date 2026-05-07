STELLANTIS: BATTISTI (PD), SUBITO CONSIGLIO REGIONALE STRAORDINARIO SU CASSINO

“Da tempo provo a tenere alta l’attenzione sulla Vertenza Stellantis, una vicenda che riguarda la tenuta sociale di un intero territorio con migliaia di famiglie senza alcuna certezza per il futuro. Oggi la segretaria Elly Schlein, l’On. Casu e altri deputati Pd hanno incalzato alla Camera il ministro Urso per avere risposte immediate da un governo inerme. In precedenza in Regione è stata effettuata la richiesta, insieme ai colleghi di minoranza, di convocare con urgenza un Consiglio straordinario sulla vertenza Stellantis, prima del 21 maggio”.

Così in una nota la consigliera regionale PD del Lazio Sara Battisti.

“La situazione dello stabilimento di Cassino – prosegue – è estremamente preoccupante, in continuo peggioramento: il calo della produzione, il ricorso alla cassa integrazione e l’incertezza sul futuro stanno mettendo a dura prova lavoratori, famiglie e tutto l’indotto. Non siamo di fronte a una crisi ordinaria, ma a una questione strategica per il futuro industriale del Lazio. È necessario che la Regione Lazio assuma un ruolo attivo e responsabile, aprendo un confronto vero che coinvolga Governo, azienda, parti sociali e territori. Non si può continuare a rimandare o a sottovalutare una vertenza di questa portata. Servono risposte concrete, un piano industriale chiaro e una visione che tuteli occupazione e sviluppo. Il tempo delle attese è finito: ora servono decisioni”.