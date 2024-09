Stellantis, Battisti (Pd): “Presente a manifestazione di Roma a tutela occupazione”

“Sarò presente alla manifestazione di Roma il 18 di ottobre per lo sciopero indetto da FIOM, Fim e Uilm a tutela dell’occupazione e per un nuovo sviluppo dell’industria dell’auto in Italia. Questo sciopero spero che serva a scuotere in maniera definitiva istituzioni e Stellantis, che continuano con il rimpallo delle responsabilità mentre gli operai vedono il futuro sempre più a rischio”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale Pd del Lazio.

“Serve una svolta – prosegue – attraverso interventi strategici da parte di Europa e governo. Sono necessarie mirate politiche industriali ed un impegno serio e rigoroso da parte dell’azienda.

A Cassino, ad esempio, sono quotidiani i segnali lanciati anche dalle tante fabbriche dell’indotto che non riescono più a gestire il calo di produzione da parte di Stellatis: troppi posti di lavoro sono a rischio, invertire la rotta quanto prima – conclude – deve diventare un impegno di tutti”.

COMUNICATO STAMPA