Stellantis, Battisti (Pd): “Documento condiviso per chiedere ad azienda certezze su futuro lavoratori Cassino”

“Tutti gli sforzi fatti in questi mesi a tutela dei lavoratori Stellantis e del relativo indotto non hanno portato ad elementi di certezza sul piano industriale e sulla linea di produzione dell’azienda. La situazione è ogni giorno più critica, sono di oggi le notizie su nuovi fermi produttivi anche per i dipendenti delle unità stampaggio lamiera e plastica.

Occorrono risposte concrete ed è per questo che, in vista della commissione con Tavares, ho chiesto in audizione su Stellantis di redigere un documento condiviso da trasmettere a tutti i parlamentari del territorio che ponga l’attenzione sulla tutela occupazionale, chiarezza sugli ammortizzatori sociali e sulla necessità di conoscere con chiarezza gli impegni dell’azienda per questo territorio”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale Pd, che ha partecipato all’audizione su Stellantis di Cassino al consiglio regionale del Lazio.

“È inoltre necessario – prosegue – ragionare sulla Zls, perché l’esclusione del nostro territorio rappresenta un ulteriore colpo difficile da assorbire per il tessuto industriale ed economico del Lazio.

Ringrazio l’assessora Angelilli per l’impegno: ricordo che, in vista dell’approvazione del collegato al bilancio, ho depositato emendamenti per il rifinanziamento della legge 46 così da dare ossigeno a quel tessuto. Spero vengano accolti anche dalla maggioranza. Impegni che seguono precedenti iniziative tematiche: da tempo ho posto l’attenzione in consiglio regionale sulla de-industrializzazione in Provincia di Frosinone, chiedendo la convocazione di una audizione ad hoc.

Alla luce di queste ulteriori criticità, come detto, è tempo di agire a tutela di migliaia di famiglie sempre più angosciate dal loro futuro occupazionale”.

COMUNICATO STAMPA