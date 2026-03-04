STELLANTIS, BATTISTI (PD): BENE MANIFESTAZIONE 20 MARZO A DIFESA OCCUPAZIONE TERRITORIO

“Il 20 marzo sarò a Cassino per partecipare alla manifestazione unitaria promossa dai sindacati a sostegno dei lavoratori dello stabilimento Stellantis e dell’intero indotto. È una crisi che non riguarda solo un’azienda, ma un intero territorio, centinaia di famiglie e il futuro produttivo del basso Lazio. In questi mesi abbiamo assistito a un progressivo indebolimento della produzione e a un ricorso sempre più pesante agli ammortizzatori sociali: una situazione che impone risposte chiare e un piano industriale serio. Esprimo piena vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori, alle organizzazioni sindacali e ai sindaci che stanno chiedendo con forza attenzione e impegni concreti. La Regione deve essere al fianco del territorio e farsi parte attiva nel sollecitare il Governo e l’azienda a garantire investimenti e prospettive occupazionali certe”.

Lo dichiara in una nota la consigliera regionale Pd del Lazio, Sara Battisti. “Non ho preso parte alla recente Consulta dei sindaci – prosegue – semplicemente perché non mi è pervenuto alcun invito. Lo dico senza alcuna polemica verso il prezioso lavoro che gli amministratori del cassinate stanno portando avanti, ma si è trattato evidentemente di un problema di comunicazione. Dal rifinanziamento delle leggi 46 e 60, fino alle battaglie sulla Zes e Zls a seguito delle ‘dimenticanze’ della destra al governo abbiamo svolto sempre un lavoro comune. Resto comunque a disposizione per ogni momento di confronto utile a costruire una posizione unitaria e forte. Domenica, nell’assemblea provinciale del Partito Democratico che ha determinato un nuovo gruppo dirigente, è stato approvato un ordine del giorno dedicato proprio alla grave emergenza Stellantis e dell’indotto, un atto politico chiaro che impegna tutto il partito a sostenere con determinazione la difesa dell’occupazione e del tessuto produttivo del nostro territorio”.