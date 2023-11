Stellantis, Battisti: “Mozione in Consiglio regionale Lazio per tavolo nazionale”

“Come annunciato lunedi durante la consulta dei sindaci del cassinate convocata dal primo cittadino Enzo Salera, che ringrazio per l’occasione di confronto, oggi ho depositato in Consiglio regionale del Lazio una mozione per richiedere un tavolo nazionale sulla crisi occupazionale Stellantis.

Nel mese di marzo, durante la sua visita presso lo stabilimento di Cassino, il CEO Carlos Tavares ha dichiarato che lo stabilimento Stellantis Italia di Cassino, nel quale vengono prodotti veicoli quali Alfa Romeo e Maserati, avrebbe esteso la propria attività di produzione in chiave digitale ed elettrica con l’installazione della linea Stla large. Nonostante tali rassicurazioni non è stato reso noto quali saranno i modelli e marchi relativi alla nuova produzione e proprio sul tema si attende ancora la convocazione del tavolo Stellantis da parte del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che già lo scorso settembre aveva preso l’impegno in tal senso”.

Così in una nota la consigliera regionale Pd, Sara Battisti.

“Ieri ho avuto modo di confrontarmi e di ascoltare le enormi preoccupazioni degli amministratori locali – prosegue – per il futuro dell’azienda fulcro di un intero territorio. Per questo, intendo promuovere la convocazione del ‘Tavolo Stellantis’ presso il Ministero delle Imprese edel Made in Italy al fine di valutare le reali intenzioni del gruppo sullo stabilimento di Cassino e certificare la funzione strategica di questo sito – conclude – per il territorio nel settore dell’Automotive”.

COMUNICATO STAMPA