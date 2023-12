Stellantis, Battisti: “Chiesta convocazione a Cassino di conferenza regionale per rilancio area industriale”

“Ringrazio i colleghi dell’opposizione per la richiesta di questo consiglio straordinario e sottolineo con favore la votazione unanime perché per salvaguardare il futuro dello stabilimento c’è bisogno del contributo di tutti.

Servono chiarezza e trasparenza, così come chiedono sindacati e amministratori del territorio.

Gli esuberi previsti, la riduzione dei salari a parità di ore lavorate, il fermo di 40 giorni, le incertezze sull’elettrico e le evidenti difficoltà dell’indotto meritano risposte rapide e certe per i lavoratori e per le famiglie.

Infatti, abbiamo presentato un ordine del giorno chiedendo di convocare, in tempi brevi, a Cassino, una conferenza regionale per il rilancio industriale complessivo di tutta l’area, che coinvolga gli enti locali interessati e tutte le forze economiche e sociali operanti in quel territorio.

Chiediamo, inoltre, di relazionare periodicamente in Aula e nelle Commissioni competenti sui lavori del Tavolo ministeriale per l’Automotive convocato con le Regioni, i sindacati, Anfia e, ovviamente, la stessa Stellantis”.

Così Sara Battisti, consigliera regionale Pd, intervenendo in aula in occasione del consiglio regionale straordinario su Stellantis.

“Auspico – prosegue – che il tavolo ministeriale agisca concertando con l’azienda linee di indirizzo che garantiscano la tutela dei livelli occupazionali.

Dopo l’occasione persa della Zes, non possiamo permetterci altri fallimenti. La Regione Lazio e l’amministrazione Rocca devono essere pienamente impegnati nel percorso di salvataggio – conclude – e rilancio dello stabilimento industriale di Piedimonte San Germano”.

COMUNICATO STAMPA