Stellantis, Angelilli: “Urge chiarezza sul piano industriale”

«La manifestazione di ieri rappresenta la legittima preoccupazione di lavoratori e comunità locali. La Regione Lazio è al fianco dei lavoratori di Stellantis e alle imprese e ai lavoratori dell’indotto. Stiamo seguendo la situazione in stretto collegamento con il Ministero. Abbiamo attivato in Regione un tavolo tecnico permanente e attendiamo di conoscere i dettagli del piano industriale. Un passaggio, questo, fondamentale per comprendere realmente qual sia il futuro dello stabilimento di Cassino, anche perché, nonostante le reiterate rassicurazioni espresse da Stellantis sull’aumento della produzione e la conseguente implementazione dei livelli occupazionali, al momento i segnali arrivati sono di senso diametralmente opposto».Lo ha dichiarato la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato all’Industria e all’Internazionalizzazione della Regione Lazio, Roberta Angelilli.

COMUNICATO STAMPA

Correlati