STELLANTIS, ANGELILLI: STRATEGIA FORTE E CONDIVISA

«Accogliamo con grande soddisfazione l’approvazione all’unanimità dell’ordine del giorno a tutela dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano. Tutte le forze politiche hanno condiviso un testo forte, che segna una precisa strategia nell’esclusivo interesse dei lavoratori e delle imprese dell’indotto e di tutto il tessuto socioeconomico della provincia di Frosinone e del Basso Lazio».Lo ha dichiarato Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio.