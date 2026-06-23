Stellantis, Angelilli: “Presto un tavolo a Torino con Stellantis, massima attenzione su Cassino”

«Da Stellantis abbiamo ricevuto disponibilità e rassicurazioni, ma il livello di attenzione della Regione Lazio resta massimo. Con il gruppo industriale stiamo definendo un confronto dedicato alle prospettive dello stabilimento di Cassino, che si terrà a breve presso il quartier generale di Torino».

Lo ha dichiarato la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli, a margine del Tavolo permanente sull’automotive, al quale hanno partecipato le organizzazioni imprenditoriali e le associazioni sindacali.

La scorsa settimana il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e la vicepresidente Angelilli hanno incontrato l’amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, e il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, alla vigilia dell’audizione parlamentare.

«Abbiamo preso atto delle rassicurazioni fornite dall’amministratore delegato di Stellantis, che ha escluso ipotesi di dismissione o cessione dello stabilimento di Cassino. Un elemento importante, che contribuisce a fare chiarezza sul futuro del sito produttivo. Resta comunque alta l’attenzione della Regione Lazio, che continuerà a seguire con la massima attenzione gli sviluppi industriali e occupazionali dello stabilimento e dell’intero indotto», ha spiegato Angelilli.

«Con Stellantis – ha proseguito la vicepresidente – vogliamo rafforzare il dialogo diretto e approfondire gli aspetti più tecnici, anche alla luce dell’eventuale ingresso di nuovi partner industriali. È fondamentale avere certezze sui tempi, sui soggetti coinvolti e sulle modalità operative, per comprendere appieno le ricadute sul territorio e sulle imprese collegate. Per questo sarà convocato a breve un tavolo tecnico finalizzato a fare il punto sugli investimenti e sui bandi attivati, nonché sullo stato di avanzamento degli strumenti strategici per lo sviluppo dell’area, a partire dalla ZLS e dalla Zona Franca Doganale. È inoltre in fase di finalizzazione l’utilizzo delle risorse aggiuntive pari a 2 milioni di euro previste dalla legge 46, destinate al rafforzamento degli strumenti di sviluppo e al sostegno degli investimenti sul territorio. Vogliamo accelerare ogni misura utile a rafforzare la competitività del territorio e ad accompagnare il rilancio del polo industriale di Cassino e del suo indotto».

«La prossima settimana saremo inoltre a Bruxelles per affrontare a livello europeo i temi dell’energia e della competitività delle imprese, questioni decisive per il futuro del comparto automotive e del sistema produttivo regionale», ha concluso la vicepresidente della Regione Lazio.