Stella Michelin per Andrea Impero. Gli auguri di Gianluca Quadrini per il giovane chef di Ferentino

Andrea Impero, chef di Ferentino si aggiudica la Stella Michelin 2024 durante l’evento live organizzato dalla Guida Michelin. Il giovane ciociaro dirige a Tortigliano, il ristorante Elementi. Un talento che ha portato fino in Umbria l’eccellenza della nostra terra. Tanti i messaggi di complimenti tra cui anche quello del Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini che in una nota dichiara – “La capacità di far conoscere il proprio territorio al di fuori del contesto non è cosa semplice. Andrea Impero lo ha fatto con la stessa disinvoltura, bravura e passione con la quale realizza i suoi magnifici piatti. E’ un onore per lui aver conquistato la stella Michelin 2024, perché i sacrifici spesi in questi anni, che lo hanno portato fino a diventare una stella in cucina, siano ripagati nella giusta maniera. I miei più vivi complimenti e l’auspicio di continuare a mettere passione nei suoi piatti.” Così in una nota il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini.

COMUNICATO STAMPA