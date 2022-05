Stefano Belli: La lista civica “ Frosinone Capoluogo “ sostiene i lavori di una nuova rotatoria in via Marittima

Frosinone. Stefano Belli, candidato al consiglio comunale della lista “Frosinone Capoluogo” e gia’ Sindaco di Patrica , dichiara che la rotatoria in via Marittima ( vicinanze BAR MINOTTI) , e’ di notevole necessita’, per avere un traffico piu’ regolare. Le rotatorie diminuiscono gli ingorghi fino al 23% in meno e il traffico fermo fino al 37% secondo uno studio.

Inoltre continua stefano belli, gli incroci con stop convertiti in rotatorie hanno ridotto dell’80% gli incidenti stradali,

Le rotatorie progettate con criterio, dovrebbero anche essere più sicure per i pedoni che attraversano gli incroci più ampi. Ma questo avviene solo se i marciapiedi e le isole di separazione sono ben affiancati da attraversamenti pedonali e luci. In generale, dover attraversare un solo flusso di traffico per volta è un vantaggio per la sicurezza dei pedoni.

Mentre in media un incrocio tradizionale viene manutenuto ogni 10 anni le rotatorie prevedono un intervallo che arriva a 25 anni.

Senza punti di arresto agli incroci, le auto consumano dal 23 al 34% in meno di carburante.

Questi sono alcuni vantaggi conclude Stefano belli di una rotatoria.

Penso, che in Via Marittima nel tratto interessato, e proposto sul programma elettorale dal sottoscritto , c’e’ una immediata necessita’ di intervenire , per una’ citta migliore, e permettere a tanti cittadini di avere un opera importante per la circolazione delle automobili.

Comunicato stampa a firma di Stefano Belli