Stefano Belli: “Frosinone città della partecipazione ”

Frosinone . Un citta che partecipa con i propri cittadini non è un obiettivo, ma un metodo di lavoro, un metodo che si può esprimere in tanti modi e con tanti strumenti. Sono le parole del candidato consigliere comunale Stefano belli della lista civica “Frosinone Capoluogo” e gia’ sindaco del Comune di Patrica per tre legislature.

Favorire la partecipazione dei cittadini- continua Belli- vuol dire coinvolgerli direttamente nelle scelte che li riguardano, costruire conloro una relazione stabile, caratterizzata da una comunicazione continua, dalla

condivisione di visione e obiettivi, dalla comprensione dei meccanismi che stanno dietro

la vita quotidiana della collettività.

Le modalità di partecipazione possono essere molteplici e volte a valorizzare le

conoscenze diffuse tra la comunità Frusinate – conoscenze che possono aiutare in modo

significativo la nuova amministrazione comunale.

In questa prospettiva dichira Stefano Belli anche a nome di tutti i componenti della lista , la trasparenza dell’azione amministrativa diventa uno strumento fondamentale e imprescindibile per favorire la partecipazione dei cittadini e per sviluppare la loro fiducia nei confronti delle istituzioni locali.

Tra i punti principali del progetto “Frosinone Capoluogo” – dichiara Stefano Belli , sono:

Potenziamento e rafforzamento del bilancio partecipativo, diventato ormai unpunto di riferimento costante per la valorizzazione delle capacità progettuali dellacittadinanza Frusinate(dedicando risorse e strumenti di partecipazione ai giovani percoinvolgerli attivamente in percorsi di cittadinanza attiva – Bilancio junior);

Sviluppo e attivazione di nuovi patti di collaborazione tra cittadini e Comune finalizzati alla cura del bene comune, partendo dal presupposto che lanostra città è un bene di tutti.

Attivazione dei comitati di quartieri, come luogo di discussione e condivisione con un’attenzione specifica alle realtà di ogni quartiere.

Consigli comunali nei quartieri per avvicinare tutti i cittadini agli strumenti di discussione e decisione per la città.

Realizzazione di ‘laboratori di partecipazione’ tematici – anche attraverso la valorizzazione delle istituzioni di quartiere – per raccogliere le proposte della cittadinanza Frusinate, anche al di fuori della progettualità messa in campo col bilancio partecipativo;

Anche la tecnologia può essere utilizzata per la comunicazione tra cittadini e comune. Per questo rafforzeremo le funzionalità e l’organizzazione comunale interna a supporto della app programmate dalla nuova amministrazione comunale.

Comunicato stampa Stefano Belli