Stefano banchiere di 50 anni cerca l’anima gemella: il manifesto

La ricerca dell’anima gemella, si sa, non è certo facile. E Stefano, professionista napoletano 50enne, lo sa bene. Sono almeno 7 anni che ci prova, evidentemente senza successo, affiggendo un cartellone nella sua Napoli. Quest’anno ha scelto due punti nevralgici della città, via dei Mille e piazza Vittoria. Chissà che non sia la volta buona.

La scritta «Anima gemella cercasi» domina il manifesto, in altro a destra un cuore formato dai petali di una rosa. Poi una descrizione accurata della donna dei sogni: deve essere in grado di dargli un erede, requisito fondamentale, deve essere di una buona famiglia, seria, onesta e di sani principi. Fisicamente non ha preferenze, ma formosa sarebbe ideale. Il cartellone si chiude con la richiesta di inviare alla sua mail una candidatura corredata da descrizione e foto. Astenersi perditempo, ça va sans dire.

Una ricerca che dura da anni

Stefano ha deciso di raccontare al quotidiano il Mattino un po di sé. «Ma non vorrei che si capisse chi sono, per piacere non diffonda troppi dettagli su di me», dice, anche se nel manifesto del 2017 aveva dato più dettagli sulla sua professione e affermava di essere un direttore di banca. Quindi racconta: «Vengo da una lunga storia d’amore finita male. Non voglio più rischiare di soffrire, perciò ho preferito chiarire tutto fin dal primo momento».

Così è andato in uno studio pubblicitario dove ha fatto stampare i manifesti per circa 300 euro.

Avrebbe potuto farlo gratis usi social o sulle app dedicate, ma per Stefano non è su queste piattaforme che si cerca l’amore. Le risposte sono arrivate numerose: dieci mail, corredate di fotografia, come richiesto nel manifesto: «Una buona metà le ho immediatamente eliminate, con le altre ho intrapreso un contatto via mail. Poi vedremo cosa accade».

Il testo integrale

“Cercasi anima gemella.

Solo chi possa darmi un figlio, un erede.

Ho 50 anni. Cerco una ragazza di 32/35 anni, single (non separata, divorziata), signorile, di ottima famiglia come la mia (la cerco di un’Antica Famiglia di Napoli: di persone perbene, colte, proprietari/benestanti da generazioni). Avvocato, Professoressa, Medico, ecc., di sani principi, amante della vita tranquilla e degli animali, che come me, seriamente desideri sposarsi ed avere un figlio. Non ho assolutamente preferenze fisiche. Però quelle prosperose, sono meravigliose!

Cerco soprattutto una persona che sia perbene, cara, seria ed onesta, con cuore, e nobiltà d’animo di altri tempi. Bacioni.

Per contatti (si richiede massima serietà, no perditempo, denuncerei le persone con diverse e cattive intenzioni). Possono contattarmi ragazze, donne di qualsiasi età. Inviare presentazione e fotografia a: stefano1972b@libero.it

(Se solo per perdere un po’ di tempo, oppure dopo, per scomparire e non rispondere più, gentilmente assolutamente non contattatemi, grazie)”

Il manifesto del 2017

(LEGGO)