STAZIONE TAV, SACCO: “BISOGNA FARE UN RAGIONAMENTO COMPLESSIVO SULLE NECESSITA’ DEL TERRITORIO PRIMA DI DECIDERE LA COLLOCAZIONE”

“La scelta sul sito per la stazione Tav in provincia di Frosinone non deve diventare una questione di campanilismo e ridursi a una guerra tra poveri. E’ sicuramente importante che questo territorio ottenga una infrastruttura determinante per il futuro. Solamente che bisogna considerare e ponderare tutte le varie ipotesi in campo”.

A dichiararlo il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco che evidenzia: “Non si può, infatti, non tenere conto che esiste un sud della provincia di Frosinone che è alle prese con tavoli di crisi aziendali continui e con il dramma di Stellantis e dell’indotto dell’automotive, con gli impatti negativi che sono, purtroppo, facilmente immaginabili”.

“Se nella scelta del luogo dove collocare una infrastruttura così importante e determinante – continua il sindaco di Roccasecca – che può essere il motore di una possibile ripartenza dell’economia e fattore decisivo per recuperare attrattività al territorio, non si considerano questi presupposti di una evidente e conclamata crisi dell’area sud e la si catapulta altrove, allora questo tema diventa la condanna a morte e il sacrificio di un intero fazzoletto di terra a confine tra il Lazio meridionale e la Campania”.

“Nella scelta sulla collocazione della stazione, perché una scelta occorrerà assumere, vanno considerate anche queste tematiche, di stretta e urgente attualità, che non sono di poco conto. Va fatto un ragionamento all’interno di una concertazione complessiva frutto di una visione rispetto all’intero perimetro della provincia di Frosinone e alle sue emergenze”.

“L’antico confine tra Stato pontificio e Alta Terra di lavoro non esiste più da quasi cento anni – conclude Sacco – se però continuiamo a considerare la provincia divisa come allora, significa che il metodo di ragionamento è frutto di una logica del secolo scorso che oggi non ha assolutamente ragione di esistere”.

