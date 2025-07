STAZIONE TAV FERENTINO-SUPINO, IL PRESIDENTE DI STEFANO: “SERVE CONCRETEZZA E CAPACITÀFARE SQUADRA”

Il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano ha partecipato all’evento promosso da CISL Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Lazio dal titolo “La rinascita del basso Lazio – Il futuro della mobilità con la stazione TAV”.

“Desidero innanzitutto ringraziare Enrico Coppotelli, – ha detto il Presidente Di Stefano – Segretario Generale della CISL Lazio, per aver promosso e costruito con grande intelligenza istituzionale questo momento di confronto e proposta. Un’iniziativa che ha saputo unire e mobilitare il territorio con metodo e visione. Come Provincia, da anni lavoriamo, con continuità e spirito di servizio, per individuare le strategie più efficaci per dotare il cuore della Ciociaria di un sistema ferroviario moderno ed efficiente. È per questo che salutiamo con favore i progressi registrati sul progetto della stazione TAV di Ferentino–Supino, una proposta che, se ben calibrata, potrà servire non solo la provincia di Frosinone.

“Siamo qui oggi non per rivendicare, – ha detto ancora – ma per costruire: e proprio in quest’ottica desidero esprimere la mia soddisfazione per la presenza, accanto ai promotori del progetto di Ferentino, anche di autorevoli rappresentanti del Cassinate, che stanno lavorando molto anche su un’interconnessione (Cassino Nord) che consentirebbe l’ingresso e l’uscita rapida del Frecciarossa, migliorando significativamente la mobilità veloce dell’intero Cassinate e rafforzando il collegamento con il vicino Molise”.

“La Provincia è presente, – ha concluso Di Stefano – accompagna e sostiene ogni proposta seria e strategica per colmare il divario infrastrutturale che troppo a lungo ha penalizzato il nostro territorio. Oggi più che mai serve coesione, concretezza e capacità di fare squadra”.