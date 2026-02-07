Stazione di Frosinone, varo sovrappasso: il commento del Sindaco Mastrangeli

“Il varo del nuovo sovrappasso pedonale, che sarà fruibile nel corso del 2027, rappresenta un momento importante per la Città di Frosinone – dichiara il Sindaco Riccardo Mastrangeli – Si tratta di un’infrastruttura attesa, che vedrà il completamento degli interventi di accessibilità nel 2028 e che migliorerà in modo concreto la mobilità quotidiana contribuendo a ricucire le due parti della città divise per anni dalla linea ferroviaria ed offrendo un collegamento più diretto, sicuro ed accessibile a tutti tra le diverse aree della stazione.

Questo intervento, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana, si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione della stazione ferroviaria che punta a diventare più moderna, funzionale ed accogliente.

Come Amministrazione comunale consideriamo il Quartiere Scalo strategico per lo sviluppo dell’intera Città di Frosinone. È qui che si concentra una parte fondamentale della nostra visione di città: più connessa, più sostenibile e più sicura. Gli investimenti messi in campo dal Comune di Frosinone, insieme a RFI, per un valore complessivo di oltre 30 milioni di euro, stanno ridisegnando non solo l’assetto della stazione ferroviaria ma anche del Quartiere, con nuovi spazi, più servizi ed una migliore integrazione tra ferrovia e mobilità urbana.

L’obiettivo è trasformare l’area della stazione in un vero punto di riferimento urbano, non solo un luogo di transito ma uno spazio accogliente e vissuto durante tutto l’arco della giornata, con alti standard di qualità della vita e sicurezza.

Desidero ringraziare RFI e tutte le maestranze impegnate nel cantiere per il lavoro svolto nel rispetto del cronoprogramma – ha concluso il Sindaco Mastrangeli – Un ringraziamento sincero ai residenti del Quartiere Scalo, a tutti i Frusinati, ai pendolari ed ai viaggiatori. Stiamo costruendo tutti insieme uno Scalo di Frosinone più moderno ed efficiente, all’altezza delle loro esigenze e di una Città che guarda con fiducia al futuro”.