STAZIONE AV, IL PRESIDENTE DI STEFANO SCRIVE A REGIONE E RFI

Il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, ha scritto al Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, alla vice presidente Roberta Angelilli, all’assessore ai Trasporti e alla Mobilità, Fabrizio Ghera e alla direzione regionale di RFI, per porre alla loro attenzione il progetto di realizzazione di una stazione AV sul territorio provinciale.

“Facendo seguito alla seduta del Comitato Provinciale per la Crescita e lo Sviluppo Sostenibile, – scrive il Presidente Di Stefano – svoltasi il 4 dicembre scorso, per discutere del progetto di realizzazione di una stazione AV sul territorio della Provincia di Frosinone, sono a comunicare quanto emerso dall’incontro.

In tutti gli interventi degli attori interessati (associazioni di categoria e sindacati) si è riscontrata la reale volontà di lavorare insieme, lontani da qualsivoglia demagogia o campanilismo, per far sì che il progetto, possa concretizzarsi al più presto e come Presidente della Provincia di Frosinone sono stato invitato a rappresentare le istanze del territorio su questo tema”.

“La Provincia, nel suo ruolo di rappresentanza di area vasta, – aggiunge il Presidente intende contribuire a individuare la soluzione migliore per la collettività, attraverso un’opera funzionale per le industrie e le peculiarità turistiche/storiche.

Durante la seduta sono stati diversi gli interventi: tra questi di notevole interesse la proposta di Unindustria che ha dato piena disponibilità per il finanziamento di uno studio di fattibilità propedeutico alla realizzazione della Stazione AV”.

Nella lettera, infine, il Presidente Di Stefano sottolinea la necessità di definire un incontro con tutte le parti interessate al fine di giungere quanto prima ad una soluzione utile al territorio.