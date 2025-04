STATI GENERALI PROTEZIONE CIVILE, CIACCIARELLI: «GETTATE LE BASI PER UN NUOVO SISTEMA INTEGRATO»

– «Gli Stati Generali della Protezione Civile costituiscono un prezioso momento di confronto istituzionale sulle attività e potenzialità di sviluppo di un settore che nel corso di questi ultimi anni ha dimostrato la propria indispensabilità nell’affrontare le varie emergenze che si sono susseguite nel nostro paese. L’organizzazione infatti di ben sei tavoli tematici finalizzati a discutere di importanti temi come le emergenze, lo status normativo, la prevenzione, le tecnologie e terrorismo e volontariato conferma la volontà di avviare un percorso verso la definizione di un sistema integrato di Protezione Civile, funzionale a consolidare anche in questo settore un principio di solidarietà nazionale necessario per garantire una rapida ed efficiente risposta ad emergenze che pur apparendo esternamente radicate e circoscritte in una singola area, rischiano di generare ripercussioni nel resto del paese. Grazie alla preziosa presenza dei massimi rappresentanti delle istituzioni coinvolte nei vari livelli di governo, della comunità scientifica e delle strutture operative, oggi abbiamo gettato le basi per un nuovo percorso che dovrà intraprendere il Servizio Nazionale della Protezione Civile e che lo vedrà ancora più pronto ed in prima linea per il superamento delle varie emergenze che spesso attanagliano il nostro paese. Un ringraziamento speciale va rivolto al Presidente Rocca dal cui appassionato intervento è emerso tutto l’impegno ed il lavoro che nel corso di questi anni ha dedicato in settori che camminano di pari passo per il bene e la tutela del nostro paese quali la Croce Rossa ed appunto la Protezione Civile»Lo dichiara, l’assessore alla Protezione Civile, Pasquale Ciacciarelli

