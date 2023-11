Stati Generali, Pittiglio: “Bene iniziativa Di Stefano, come PD a disposizione per iniziative a tutela occupazione e rilancio sviluppo”

“Ho da subito condiviso l’iniziativa degli Stati Generali proposta dal presidente Di Stefano e la risposta di partecipazione odierna è esemplificativa di come si debba ragionare in un’ottica di unione per nuove prospettive per la provincia di Frosinone. Come Partito democratico vogliamo contribuire ad offrire soluzioni innanzitutto per salvaguardia dei posti di lavoro e, con un lavoro di squadra, per una proposta industriale e produttiva che salvaguardi questo territorio dal pericolo deindustrializzazione purtroppo sempre più concreto”. 10

Così in una nota Enrico Pittiglio, consigliere provinciale del Partito democratico di Frosinone.

“Abbiamo piccole imprese innovative – prosegue -, multinazionali, un’università strategica come quella di Cassino: ci sono tutti gli elementi per lanciare questo territorio ad affrontare e vincere le sfide del futuro, anche in virtù degli ottimi spunti emersi da questa iniziativa dalle associazioni di categoria. Sono convinto che da questo incontro si possa partire verso un nuovo piano di sviluppo, per un modello che sia sostenibile. Rimboccarci le maniche per salvaguardare l’industria e darle un futuro è la nostra sfida”.

COMUNICATO STAMPA