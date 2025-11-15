STATI GENERALI DELLA SALUTE DEL LAZIO. “Costruiamo la sanità con pazienti e operatori”

Martedì 18 novembre e mercoledì 19 novembre 2025, a partire dalle ore 10, presso le Corsie Sistine – Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia, Borgo Santo Spirito 2, si terranno gli Stati Generali della Salute del Lazio.

L’appuntamento, dal titolo “Costruiamo la sanità con pazienti e operatori”, è promosso dalla Regione Lazio per delineare le strategie e le priorità del sistema sanitario regionale nei prossimi anni.

Si tratta di due giornate di confronto e approfondimento dedicate allo stato dell’arte e al futuro della sanità del Lazio, alla presenza del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e del ministro della Salute Orazio Schillaci, insieme con i direttori delle aziende ospedaliere, dei rappresentanti delle principali istituzioni nazionali e regionali in ambito salute, del mondo accademico e delle associazioni dei pazienti.

Due giornate che nascono con l’obiettivo di avviare un concreto dialogo aperto tra istituzioni e comunità per costruire una sanità sempre più vicina alle persone.