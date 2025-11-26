STATI GENERALI DELLA LOGISTICA DEL LAZIO

admin
Stati Gnerali della Logistica del Lazio
Share on Tumblr

Domani, giovedì 27 novembre alle ore 9, presso l’Opificio 41 al Gazometro (Roma, via Ostiense 72), la Regione Lazio presenta gli “Stati Generali della Logistica del Lazio”, un evento organizzato da Lazio Innova in collaborazione con Unindustria, che vede la partecipazione di istituzioni regionali, rappresentanti delle imprese, associazioni di categoria e i principali operatori del settore.

L’iniziativa è promossa nell’ambito del progetto “Potenziamento Rete Spazio Attivo” (PR Lazio FESR 2021/2027 – Obiettivo 1.3).

PROGRAMMA

Ore 9.00 – Accredito

Ore 9.30 – Saluti istituzionali

Francesco Rocca, presidente Regione Lazio

 

Ore 9.45 – Le proposte di imprese e associazioni

Francesco Marcolini, presidente Lazio Innova

Luigi Campitelli, direttore Spazio Attivo e Open Innovation Lazio Innova

 

Sintesi dei temi trattati nei 5 tavoli tematici:

  • Pianificazione e infrastrutture per la Logistica, Aree Logistiche e Rigenerazione Urbana;
  • Logistica dell’ultimo miglio: la distribuzione nelle aree a domanda debole e nelle aree congestionate;
  • Intermodalità, insediamenti e infrastrutture logistiche, Lazio – Snodo Logistico per il Centro Italia;
  • Formazione e nuove competenze (Sostenibilità Sociale – ESG);
  • Innovazione e digitalizzazione delle imprese.

 

Ore 10.15 – Verso una nuova strategia per la logistica

Roberta Angelilli, vicepresidente e Assessore Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione Regione Lazio

Fabrizio Ghera, assessore Mobilità e Trasporti Regione Lazio

Sabrina De Filippis, presidente Sezione Trasporto e Logistica Unindustria e AD FS Logistix

 

Ore 10.45 – I processi di trasformazione e le sfide per il Lazio

Tavola rotonda con i principali player del settore:

Lorenzo Barbo, A.D. Amazon Italia Logistica

Claudio Andrea Gemme, A.D. Anas

Aldo Isi, A.D. Rete Ferroviaria Italiana

Raffaele Latrofa, commissario Autorità di sistema portuale Mar Tirreno Centro Settentrionale

Marco Troncone, A.D. Aeroporti di Roma

 

Ore 11.30 – Logistica: quale domanda dalle filiere produttive

Giuseppe Biazzo, presidente Unindustria

Romolo Guasco, direttore Confcommercio Roma e Lazio

Massimo Pallottini, D.G. Centro Agroalimentare Roma

Raffaele Trequattrini, commissario del Consorzio Industriale del Lazio

 

Ore 12.00 – Confronto con le Istituzioni

Davide Bordoni, A.D. di RAM – Logistica Infrastrutture e Trasporti SpA

Daniele Sinibaldi, presidente ANCI Lazio

Amedeo Teti, capo Dipartimento e responsabile Unità Attrazione Investimenti del Mimit Maurizio Veloccia, assessore all’Urbanistica Roma Capitale

 

Ore 12.30 – Conclusioni

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *