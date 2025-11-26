Domani, giovedì 27 novembre alle ore 9, presso l’Opificio 41 al Gazometro (Roma, via Ostiense 72), la Regione Lazio presenta gli “Stati Generali della Logistica del Lazio”, un evento organizzato da Lazio Innova in collaborazione con Unindustria, che vede la partecipazione di istituzioni regionali, rappresentanti delle imprese, associazioni di categoria e i principali operatori del settore.
L’iniziativa è promossa nell’ambito del progetto “Potenziamento Rete Spazio Attivo” (PR Lazio FESR 2021/2027 – Obiettivo 1.3).
PROGRAMMA
Ore 9.00 – Accredito
Ore 9.30 – Saluti istituzionali
Francesco Rocca, presidente Regione Lazio
Ore 9.45 – Le proposte di imprese e associazioni
Francesco Marcolini, presidente Lazio Innova
Luigi Campitelli, direttore Spazio Attivo e Open Innovation Lazio Innova
Sintesi dei temi trattati nei 5 tavoli tematici:
- Pianificazione e infrastrutture per la Logistica, Aree Logistiche e Rigenerazione Urbana;
- Logistica dell’ultimo miglio: la distribuzione nelle aree a domanda debole e nelle aree congestionate;
- Intermodalità, insediamenti e infrastrutture logistiche, Lazio – Snodo Logistico per il Centro Italia;
- Formazione e nuove competenze (Sostenibilità Sociale – ESG);
- Innovazione e digitalizzazione delle imprese.
Ore 10.15 – Verso una nuova strategia per la logistica
Roberta Angelilli, vicepresidente e Assessore Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione Regione Lazio
Fabrizio Ghera, assessore Mobilità e Trasporti Regione Lazio
Sabrina De Filippis, presidente Sezione Trasporto e Logistica Unindustria e AD FS Logistix
Ore 10.45 – I processi di trasformazione e le sfide per il Lazio
Tavola rotonda con i principali player del settore:
Lorenzo Barbo, A.D. Amazon Italia Logistica
Claudio Andrea Gemme, A.D. Anas
Aldo Isi, A.D. Rete Ferroviaria Italiana
Raffaele Latrofa, commissario Autorità di sistema portuale Mar Tirreno Centro Settentrionale
Marco Troncone, A.D. Aeroporti di Roma
Ore 11.30 – Logistica: quale domanda dalle filiere produttive
Giuseppe Biazzo, presidente Unindustria
Romolo Guasco, direttore Confcommercio Roma e Lazio
Massimo Pallottini, D.G. Centro Agroalimentare Roma
Raffaele Trequattrini, commissario del Consorzio Industriale del Lazio
Ore 12.00 – Confronto con le Istituzioni
Davide Bordoni, A.D. di RAM – Logistica Infrastrutture e Trasporti SpA
Daniele Sinibaldi, presidente ANCI Lazio
Amedeo Teti, capo Dipartimento e responsabile Unità Attrazione Investimenti del Mimit Maurizio Veloccia, assessore all’Urbanistica Roma Capitale
Ore 12.30 – Conclusioni