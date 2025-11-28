STATI GENERALI DELLA LOGISTICA, CIACCIARELLI: NECESSARIO RAFFORZARE I COLLEGAMENTI CON I PORTI DEL LAZIO

«Gli Stati Generali della Logistica sono stati un appuntamento importante per analizzare i diversi fattori che caratterizzano il sistema logistico del Lazio. È fondamentale partire dal rafforzamento dell’ultimo miglio portuale come punto di sviluppo».

Lo ha dichiarato l’assessore della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

««Oltre all’entrata in vigore della ZLS, è necessario puntare anche sulla definizione della ZES. Si tratta di una battaglia fondamentale, soprattutto nei territori confinanti con le Regioni beneficiarie. Per questo è importante creare percorsi di mercato e definire linee di collegamento con il sistema portuale del Lazio. Con l’entrata in vigore del Piano dei Porti, oltre a Gaeta, Civitavecchia e Fiumicino, saranno realizzati sette nuovi siti portuali. Un passo che determinerà un ampliamento dell’offerta nel mercato nautico, portando con sé conseguenze significative, come il potenziamento dei punti di connessione. Per questo il nostro assessorato ha avviato un tavolo di concertazione con le Amministrazioni», ha spiegato l’assessore Ciacciarelli.

«Dopo il potenziamento del sistema logistico della Regione Lazio, nei prossimi mesi saremo pronti a mettere in campo i frutti di un lavoro basato sul rilancio dell’economia del territorio», ha concluso l’assessore Pasquale Ciacciarelli­.