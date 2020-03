“State a casa, siamo già costretti a scegliere chi curare e chi no. Come in guerra”

“Si decide per età, e per condizioni di salute. Come in tutte le situazioni di guerra. Non lo dico io, ma i manuali sui quali abbiamo studiato”. L’affermazione del dottor Christian Salaroli, dirigente medico, anestesista e rianimatore dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo non è facile da digerire. In pratica, non tutti i pazienti possono essere curati a causa dell’alto afflusso di contagiati (Qui tutti gli aggiornamenti sul Coronavirus in Italia).Con le terapie intensive degli ospedali del Nord Italia intasate, i medici hanno iniziato a mettere in pratica il Pemaf, ovvero Piano di emergenza per il maxi-afflusso. “È qui che viene fatto il triage, ovvero la scelta su chi curare e chi no”, spiega Salaroli. All’interno del Pronto soccorso di Bergamo è stato aperto uno stanzone con venti posti letto, che viene utilizzato solo per eventi di massa. “In quei letti vengono ammessi solo donne e uomini con la polmonite da Covid-19, affetti da insufficienza respiratoria. Gli altri, a casa”, racconta il dirigente.Poi Salaroli spiega come funzionano le cure per i contagiati: “Li mettiamo in ventilazione non invasiva, che si chiama Niv. Il primo passo è quello. Poi al mattino presto, con i curanti del Pronto soccorso, passa il rianimatore. Il suo parere è molto importante. Oltre all’età e al quadro generale, il terzo elemento è la capacità del paziente di guarire da un intervento rianimatorio“.

Fonte tpi.it foto generica web

Correlati