STARTUPPER SCHOOL ACADEMY: TALENTO E INNOVAZIONE AL CENTRO DEL FUTURO

Con cento istituti e più di cinquemila studenti, la Regione Lazio ha premiato l’imprenditorialità delle nuove generazioni

La Regione Lazio ha celebrato ieri, presso l’Aula Magna del Rettorato della Sapienza Università di Roma, la decima edizione di Startupper School Academy, l’iniziativa realizzata da Lazio Innova che da un decennio promuove spirito imprenditoriale, creatività, innovazione e orientamento tra gli studenti delle scuole superiori del territorio. All’evento sono intervenuti la vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio Roberta Angelilli, Alberto Pastore, prorettore per Trasferimento tecnologico, Imprenditorialità e Placement di Sapienza Università di Roma, Tiziana Pascucci, delegata alle Politiche per l’orientamento di Sapienza Università di Roma e Luigi Campitelli, direttore operativo Spazio Attivo Open Innovation di Lazio Innova.

Il progetto, inserito nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), ha coinvolto in questa ultima edizione ben 100 istituti scolastici, 5.280 studenti e 171 docenti, per un totale di 83 business model e 14 prototipi sviluppati su scala regionale. Dal suo avvio, il programma ha raggiunto numeri record: 1.319 scuole partecipanti, 2.200 docenti e oltre 64.000 studenti coinvolti, con la creazione di 898 business model e 182 prototipi.

Il cuore del progetto resta il percorso formativo “Startupper tra i Banchi di Scuola”, che ha accompagnato studenti e studentesse delle classi III, IV e V degli istituti superiori in un’esperienza immersiva e stimolante. I partecipanti, affiancati dai tutor degli Spazi Attivi di Lazio Innova, hanno ideato e sviluppato lavorando in gruppo, soluzioni imprenditoriali innovative in ambiti strategici come ambiente, energia, digitale, cultura e turismo, salute, benessere e inclusione sociale. Un contributo fondamentale è arrivato dal FabLab Lazio, la rete di laboratori regionali dotati di tecnologie avanzate per la prototipazione.

Nel corso dell’edizione 2024-25 sono stati realizzati 35 hackathon in presenza, durante i quali i gruppi hanno sviluppato idee e definito veri e propri modelli di business. I progetti migliori hanno avuto accesso alla Competizione Regionale, articolata in due categorie: “Presenta la tua idea” (per idee, servizi e soluzioni innovative) e “Prototipa la tua idea” (dedicata a progetti concretamente realizzabili).

Tra i partner dell’iniziativa, realtà di primo piano come Carrefour Italia, Unidata e Group Zest, che hanno collaborato ai contest con l’obiettivo di stimolare i giovani all’ideazione di soluzioni reali e applicabili nel mercato.

Un focus particolare è stato dedicato al settore agroalimentare con “Startupper School Food”, percorso promosso in sinergia con Agro Camera e Carrefour Italia rivolto agli Istituti Alberghieri del Lazio con un duplice obiettivo: valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio e promuovere l’innovazione nel food attraverso incontri formativi (Food Reinventing) con chef stellati in vista della competizione finale (Food Challenge), durante la quale gli studenti si sono sfidati nella creazione di una nuova ricetta ispirata a criteri di creatività, sostenibilità e benessere.

Si sono aggiudicati il primo premio di “Startupper tra i Banchi di Scuola” nella categoria “Presenta la tua idea” (settori agrifood, game geek, turismo, smart cities): il Liceo Scientifico e Linguistico di Ceccano con “Greenprot”, la nuova generazione di proteine vegetali, senza lattosio e altamente digeribili, confezionate in packaging biodegradabile, perfette per coloro che praticano sport; IIS Sandro Pertini di Genzano di Roma con “Monochrome”, un videogioco legato all’ambiente Lego City Life che sensibilizza i bambini verso l’ambiente; IIS Paolo Baffi di Fiumicino con “World Tour+”, una app tour virtuale che propone viaggi sostenibili con opzioni di alloggio e consigli sull’uso efficiente dell’energia; Istituto Pietrobono di Alatri con “Smartrash” un dispositivo per gestire in modo intelligente i rifiuti e rendere le città più pulite.

Nella categoria “School & Biz” ha vinto l’Istituto Regina Margherita di Anagni con “Clèa”, una app che mette in contatto sartorie ancora poco digitalizzate con giovani che cercano vestiti personalizzati a basso costo.

Premiati per “Prototipa la tua idea” (nei settori agrifood, gaming, smart cities, turismo): IPSASR Luigi di Savoia di Cittaducale con “Kale Chips”, uno spuntino salutare e sostenibile di cavolo nero, coltivato in serra idroponica e cotto in friggitrice ad aria; ISIS Enrico Mattei di Cerveteri con “Game Scape”, una piattaforma immersiva, interattiva e coinvolgente che rivoluziona la formazione sulla sicurezza nei cantieri; Via Roma 298 di Guidonia Montecelio con “Dropwise”, un distributore d’acqua collegato ad una fontanella, che si attiva avvicinando una qualsiasi borraccia in lega metallica ecosostenibile grazie ad un sensore induttivo; IIS Paolo Baffi di Fiumicino con “Eco’s Bubble”, “la bolla del futuro” per una vacanza sostenibile, smart e immersiva, realizzata con plastica riciclata e con un design personalizzato.

Infine, per “Startupper School Food” le due squadre vincitrici sono risultate quelle composte dagli Istituti Ipseoa Vincenzo Gioberti di Roma e IIS San Benedetto di Latina.

L’iniziativa è sostenuta grazie al PR FESR Lazio 2021-2027.