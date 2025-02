Stalking nei confronti della ex-moglie: arrestato un uomo di 43 anni

Nei giorni scorsi personale della Polizia di Stato di Frosinone ha tratto in arresto un uomo di 43 anni, poiché presunto responsabile di atti persecutori nei confronti della ex-moglie.

Da qualche mese la donna subiva minacce e messaggi offensivi ed aveva già sporto denuncia.

Negli ultimi giorni la situazione era degenerata a tal punto che la stessa temeva per la propria incolumità.

In uno dei messaggi l’uomo aveva inviato una foto che ritraeva il parcheggio sito nelle vicinanze del luogo di lavoro della donna dove la stessa era solita parcheggiare la sua auto.

Le continue minacce e vessazione hanno portato la vittima a rivolgersi nuovamente alla Polizia che ha tratto in arresto l’uomo con l’accusa di atti persecutori in flagranza differita.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

FOTO ARCHIVIO