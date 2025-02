Stalking alla ex fidanzata: divieto di dimora ad Anagni per un 37enne

Nel pomeriggio del 17 febbraio u.s., i Carabinieri della Stazione di Anagni (FR), coordinati dal superiore Comando Compagnia, hanno dato corso all’esecuzione di un’ordinanza applicativa di aggravamento di misura cautelare del “divieto di dimora nel comune di Anagni” nei confronti di un 37enne, già noto alle cronache giudiziarie per alcuni suoi trascorsi giudiziari. Il provvedimento, emesso nei confronti dell’uomo dal Gip del Tribunale di Frosinone, è scaturito dalla segnalazione dei Militari della Città dei Papi che, a conclusione di specifica attività d’indagine, hanno accertato reiterate trasgressioni al provvedimento di divieto di avvicinamento, con applicazione del dispositivo di controllo a distanza, alla sua ex fidanzata e ai luoghi da lei frequentati a cui l’uomo era già sottoposto poiché aveva assunto comportamenti continuativi, in un lasso di tempo significativo, tali da minare la libertà, la privacy e la propria sicurezza personale della stessa donna.

E’ obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata ingiudicato, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.