Stagione di concerti. Harmonia Mundi a Ferentino

IL CARTELLONE DEGLI EVENTI DELL’ASS. BANDA MUSICALE CITTÀ DI FERENTINO

FERENTINO – Nata nel 2016 per il trentacinquesimo anno di fondazione dell’Associazione, riproporre Harmonia Mundi significa dare vita nuovamente a una struttura in cui geometria e musica trovano il giusto equilibrio. Un elemento si moltiplica, cambia forma, dà vita ad una nuova entità capace di raggiungere molteplici sensibilità.

L’Orchestra di Fiati Città di Ferentino si scinde, con il sostegno del gruppo giovanile e dei corsi di perfezionamento della Scuola di Musica, in formazioni più piccole ed ensemble cameristiche.

Si incontrano nuove professionalità, come il poliedrico clarinettista Paolo De Gaspari, il talentuoso trombonista Tomer Maschkowski e il giovane Direttore e Compositore Giuseppe Saggio.

Le sezioni diventano laboratorio di studio, per consolidare una crescita musicale costante e instancabile, ormai avviata da anni a Ferentino.

La Città vedrà distribuiti in cinque mesi dieci concerti. L’abitudine all’ascolto non verrà meno e questo sarà per tutti, dagli artisti ospiti ai giovani, dai collaboratori agli appassionati, un momento culturalmente stimolante.

A partire da novembre, con i tradizionali concerti in onore di S. Cecilia, per passare ai concerti del periodo Natalizio e di Capodanno, fino a primavera inoltrata, la ​stagione concertistica è perciò ampia, variegata e tutta da ascoltare.

Questi gli appuntamenti del cartellone:

26 novembre 2022 ore 18.30 – Martino Filetico – Banda Giovanile Città di Ferentino .

– Martino Filetico – . 3 dicembre 2022 ore 18.30 – Martino Filetico – Coro di Clarinetti dell’Orchestra di Fiati Città di Ferentino.

– Martino Filetico – dell’Orchestra di Fiati Città di Ferentino. 17 dicembre 2022 ore 18.00 – Martino Filetico – Concerto di Natale degli Allievi della Scuola di Musica di Ferentino .

– Martino Filetico – . 1° gennaio 2023 ore 19.00 – Chiesa S.M. Maggiore – Tradizionale Concerto di Capodanno dell’Orchestra di Fiati Città di Ferentino.

– Chiesa S.M. Maggiore – dell’Orchestra di Fiati Città di Ferentino. 5 gennaio 2023 ore 19.00 – Chiesa S.M. Maggiore – Tradizionale Concerto dell’Epifania della Banda Giovanile Città di Ferentino.

– Chiesa S.M. Maggiore – della Banda Giovanile Città di Ferentino. 7 gennaio 2023 ore 18.30 – Martino Filetico – Recital Breathe And Play .

– Martino Filetico – . 4 febbraio 2023 ore 19.00 – Chiesa S.M. Maggiore – Ensemble di Percussioni dell’Orchestra di Fiati Città di Ferentino.

– Chiesa S.M. Maggiore – dell’Orchestra di Fiati Città di Ferentino. 11 marzo 2023 ore 18.30 – Martino Filetico – Ensemble di Sax dell’Orchestra di Fiati Città di Ferentino.

– Martino Filetico – dell’Orchestra di Fiati Città di Ferentino. 18 marzo 2023 ore 18.30 – Martino Filetico – Concerto della Banda Giovanile Città di Ferentino .

– Martino Filetico – . 15 aprile 2023 ore 18.30 – Martino Filetico – Concerto dell’Orchestra di Fiati Città di Ferentino.

