Staffetta Blu per l’autismo, il Comune di Sora patrocina l’iniziativa

Al via la “STAFFETTA BLU PER L’AUTISMO LUNGO IL SENTIERO D’ITALIA”. La significativa iniziativa sportiva e sociale è promossa dall’ANGSA per continuare a parlare di Autismo. Il Sentiero Italia è un itinerario escursionistico lungo circa 6.166 km, che attraversa l’intero territorio italiano, concepito nel 1983 da un gruppo di escursionisti riuniti in associazione, in collaborazione con il CAI–Club Alpino Italiano che ha recentemente ripreso la sua valorizzazione. Le tappe del Lazio sono:  Sabato 21 maggio 2022 ALVITO- CAMPOLI APPENNINO (FR) (in collaborazione con la sezione CAI Gallinaro);  Domenica 22 maggio 2022 AMATRICE- ACCUMOLI (in collaborazione con la sezione CAI di Amatrice). L’iniziativa, per l’alto valore sociale, è stata patrocinata dai Comuni di Sora e di Amatrice. L’idea progettuale prevede un 2022 di “esplorazione” del cammino “Sentiero d’Italia”, che coinvolge 17 regioni Italiane, con 30 tappe. In ogni regione una o più associazioni danno il loro supporto alla “Staffetta per l’Autismo” in cammino per l’Italia. Un grande progetto nazionale per la montagna e per le aree interne, che collega centri minori riconoscendone la funzione di “porte di accesso alla montagna” e valorizzandone gli aspetti culturali, sociali, economici e di conservazione dell’ambiente e del paesaggio, oltre che delle tradizioni. Per questo motivo Sentiero Italia è un “progetto bandiera” per Cammini d’Europa. Perché la Staffetta BLU? Per parlare, discutere di Autismo dalla primavera all’estate! Sarà anche un messaggio di pace che si vorrà inviare in un’epoca in cui il mondo è attraversato da gravi conflitti.

COMUNICATO STAMPA

