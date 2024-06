Stabilizzazioni dei precari della sanità, accordo in Regione. La Cisl Fp: «Impegno che risponde alle sollecitazioni del sindacato»

Proroga dei contratti in scadenza nel 2024 e l’impegno a procedere alla stabilizzazione dei precari della sanità. È la sintesi dell’accordo raggiunto presso la Regione Lazio con le organizzazioni sindacali e che avrà importanti ripercussioni anche in provincia di Frosinone.

«L’impegno assunto dalla Regione Lazio sul portare a termine le procedure di stabilizzazione dei precari della sanità sollecitando, nel contempo, le aziende ritardatarie non può che vederci soddisfatti- lo affermano il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo e il Responsabile Sanità Pubblica Cisl Fp Frosinone Vincenzo Gaetani – Abbiamo più volte evidenziato la grave carenza di personale che si trovano a vivere le strutture ospedaliere della provincia di Frosinone. Una carenza cronica cui si aggiunge anche la precarietà di molti dipendenti che vivono con contratti a termine e senza una prospettiva sicura per il loro futuro. Per questo motivo, in diverse occasioni, abbiamo evidenziato la necessità di procedere alla stabilizzazione del personale fornendo risposte chiare e sicure a tutti i lavoratori e le lavoratrici che attendono da tempo che si assumano i dovuti provvedimenti. Siamo assolutamente soddisfatti dell’accordo che è stato raggiunto in Regione Lazio con l’impegno dell’Ente a portare a termine le procedure di stabilizzazione dei precari della sanità. Un impegno cui seguirà anche un sollecito alle diverse strutture sanitarie a recuperare i tempi che si sono accumulati. Un provvedimento che consentirà di dare delle risposte concrete ai dipendenti del comparto e un impegno che sposa pienamente la posizione che come sindacato abbiamo in molte occasioni sollevato. È importante dare delle risposte per riuscire a risolvere il problema della carenza di organico che nel periodo estivo, a causa anche delle ferie, diventa sempre più forte. In questa direzione è fondamentale la proroga, annunciata, dei contratti in scadenza per tutto il 2024. Ma non ci fermeremo fino a quando non ci sarà la stabilizzazione di questi lavoratori. Come organizzazione sindacale saremo vigili e attenti affinché l’Azienda sanitaria locale di Frosinone rispetti gli impegni assunti in Regione».

