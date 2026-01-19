SS 690, scattano i cantieri notturni: lavori Anas nelle gallerie tra Marsica e Sorano

Nuovi interventi di manutenzione in arrivo lungo la SS 690, importante arteria di collegamento tra la Marsica e il Sorano. La Struttura Territoriale Anas Abruzzo e Molise ha infatti emesso l’ordinanza n. 18/2026/AQ per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione ricorrente sulle opere d’arte della superstrada, con particolare attenzione alla messa in sicurezza e alla gestione delle gallerie.

Per ridurre al minimo i disagi alla circolazione, soprattutto per il traffico pendolare, Anas ha stabilito che i cantieri saranno attivi esclusivamente in orario notturno, dalle 22:00 alle 06:00 del giorno successivo. Il provvedimento resterà in vigore dal 19 gennaio 2026 al 13 febbraio 2026, con l’esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

Le limitazioni interesseranno quattro tunnel lungo la tratta:

Galleria San Martino, tra il km 15+170 e il km 15+600

Galleria Collo, tra il km 16+450 e il km 16+610

Galleria Civita, tra il km 22+790 e il km 23+175

Galleria Morrone, tra il km 31+870 e il km 32+020

All’interno delle aree di cantiere la circolazione sarà regolata da un senso unico alternato, gestito mediante impianto semaforico o movieri a terra. Anas ha inoltre chiarito che i lavori saranno organizzati in modo saltuario, interessando una sola galleria per volta, senza sovrapposizioni tra i diversi interventi. Una scelta finalizzata a contenere l’impatto sulla viabilità, con un aumento dei tempi di percorrenza stimato in circa tre minuti per ciascun tratto.

Durante tutta la durata delle lavorazioni saranno inoltre in vigore il limite massimo di velocità di 30 km/h in prossimità dei cantieri e il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli. Anas invita gli automobilisti alla massima prudenza e al rispetto della segnaletica temporanea.

