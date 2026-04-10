SS 690 Avezzano-Sora, lavori urgenti: traffico rallentato e limiti severi fino al 22 aprile

Nuovi interventi di manutenzione programmata sulla superstrada SS 690 “Avezzano-Sora”, dove si è reso necessario un intervento urgente a seguito del cedimento di un giunto di dilatazione rilevato al km 1+450. La Struttura Territoriale Anas Abruzzo e Molise ha quindi emanato l’ordinanza n. 103/2026/AQ per consentire il ripristino in sicurezza dell’infrastruttura.

I lavori interessano la carreggiata Sud, in direzione Sora, nel tratto compreso tra il km 1+350 e il km 1+500, ovvero subito dopo lo svincolo di Avezzano, punto strategico per il traffico quotidiano di pendolari e mezzi commerciali diretti verso il Lazio.

Attualmente è in vigore un restringimento della carreggiata destra, che resterà operativo fino alle ore 18:00 del 22 aprile 2026. Durante tutto il periodo dei lavori, è stato disposto un abbassamento della velocità massima a 30 km/h e il divieto di sorpasso per tutti i veicoli.

Il transito sarà comunque garantito, ma avverrà in maniera alternata tra corsia di marcia e corsia di sorpasso, in base all’avanzamento degli interventi tecnici.

L’operazione rientra in un piano più ampio di manutenzione della rete stradale, che prevede il risanamento delle opere d’arte e il miglioramento dei sistemi di smaltimento delle acque piovane, con l’obiettivo di aumentare sicurezza e durabilità dell’infrastruttura.

Anas raccomanda agli automobilisti massima prudenza in prossimità del cantiere, attenendosi alla segnaletica temporanea predisposta per gestire le variazioni di corsia e i rallentamenti.

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