SS 690 Avezzano–Sora, lavori Anas: modifiche alla viabilità tra Le Rosce e Balsorano fino al 10 aprile

Importanti modifiche alla viabilità lungo la SS 690 Avezzano–Sora a causa di un intervento di manutenzione programmata avviato da Anas per il risanamento strutturale delle opere presenti lungo il tracciato e per l’ammodernamento dei sistemi di smaltimento delle acque.

Secondo quanto stabilito dall’ordinanza n. 63/2026/AQ, il cantiere sarà attivo dalle ore 8:00 di mercoledì 11 marzo 2026 fino alle ore 16:00 del 10 aprile 2026. I lavori interesseranno il tratto compreso tra il km 26+400 e il km 32+800, ovvero tra lo svincolo Le Rosce e lo svincolo di Balsorano.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni e tutelare sia gli utenti della strada sia il personale impegnato nel cantiere, è stata disposta la chiusura della corsia di destra nel tratto interessato dagli interventi.

Durante tutto il periodo dei lavori la circolazione sarà regolata da specifiche limitazioni: sarà infatti in vigore il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli e il limite massimo di velocità sarà ridotto a 30 km/h in prossimità dell’area di cantiere.

Modifiche anche per quanto riguarda i percorsi obbligati. Il traffico diretto verso Sora dovrà infatti uscire obbligatoriamente allo svincolo Le Rosce, proseguire lungo la Strada Regionale 82 e successivamente rientrare sulla SS 690 allo svincolo di Balsorano.

L’intervento rientra nel piano di manutenzione programmata di Anas finalizzato a migliorare le condizioni di sicurezza e la funzionalità della superstrada, un’arteria strategica per i collegamenti tra l’Abruzzo e il Lazio.

Foto generica web