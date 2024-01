SR 630, Ciacciarelli: “Dal 31 ottobre 2023 l’Astral attende dal Comune di San Giorgio a Liri l’autorizzazione alla messa in sicurezza”

“La messa in sicurezza della SR 630 costituisce un obiettivo primario di tutta la classe politica ed amministrativa del nostro territorio, per tale ragione è prioritario che il Comune di San Giorgio a Liri risponda in tempi celeri alla richiesta dell’Astral per la realizzazione degli interventi programmati per la messa in sicurezza.

È quanto dichiara l’Assessore Regionale Pasquale Ciacciarelli, intervistato da Tg3- Regione sugli sviluppi relativi alla messa in sicurezza della SR 630.

Dopo aver avviato nei mesi scorsi un confronto costante con le amministrazioni interessate dal passaggio della SR 630- continua l’Assessore Ciacciarelli – siamo giunti alla predisposizione da parte di Astral spa di precisi interventi, in particolare la realizzazione di uno spartitraffico ed il miglioramento della segnaletica orizzontale e verticale, in uno dei tratti più pericolosi e per la cui esecuzione è stata formalizzata apposita richiesta al Comune di San Giorgio a Liri, essendo il relativo tratto urbano e quindi di competenza comunale, ma alla quale il Comune ancora non ha dato seguito nonostante siano trascorsi ormai quasi tre mesi.

Ritengo necessario davanti ad una situazione di alto rischio per la sicurezza della nostra comunità, già profondamente colpita nei mesi scorsi dal verificarsi di due incidenti mortali a distanza di poco tempo, che il Comune di San Giorgio a Liri, in nome di un interesse generale alla sicurezza e tutela dei nostri cittadini, mostri massima collaborazione, provvedendo in tempi brevi a rilasciare l’apposita autorizzazione per l’esecuzione degli interventi previsti da Astral.

Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.

