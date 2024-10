Spostato il laboratorio analisi del Distretto B di viale Mazzini a Frosinone. La presidente Savo: piccolo passo ma grande utilità

“Nuovi locali più ampi, accoglienti e confortevoli per il laboratorio analisi del Distretto B di viale Mazzini a Frosinone. Un’operazione necessaria per la dignità di operatori e pazienti. Dopo una visita congiunta con il commissario Pulvirenti e l’ingegner Palmieri della Asl di Frosinone, lo scorso 25 settembre, nei locali dell’ex ospedale di viale Mazzini, accolgo con favore la notizia del trasferimento dell’attività del laboratorio analisi e prelievi – che registra volumi di pazienti sempre più numerosi – in spazi più agevoli, decorosi e funzionali. Iniziati e già completati i lavori di spostamento di arredi e attrezzature dai vecchi locali in cui era posizionato il laboratorio analisi ai nuovi spazi che certamente contribuiranno a rendere più dignitoso il servizio per i pazienti e miglioreranno anche le condizioni in cui attualmente opera il personale sanitario impiegato. Perché l’ex ospedale di viale Mazzini è un patrimonio di salute oltre che di storia di questa provincia.

Tutto ciò mentre il presidente Rocca annunciava ieri pomeriggio l’approvazione dei bilanci di tutte le Asl da parte del Mef, i conti in equilibrio e l’imminente uscita dal piano di rientro, grazie a uno straordinario lavoro corale della Regione. È così: il cambio di passo della sanità del Lazio avviene sia per grandi progetti che per piccoli passi!”.

Questo quanto dichiara la presidente della Commissione regionale Sanità, Alessia Savo, comunicando lo spostamento del laboratorio analisi all’interno dell’ex ospedale di viale Mazzini, a Frosinone.