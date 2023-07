Sposi a cavallo e fedi dal cielo: il Bosco di Paliano lancia la moda dei matrimoni green

La sposa come una principessa elfica, invitati estasiati ed effetti speciali naturali: il Bosco di Paliano fa centro con le celebrazioni nella natura e apre le prenotazioni per cerimonie green



Quando un falco ha portato le fedi agli sposi arrivati a cavallo sembrava che la stessa natura partecipasse alla celebrazione. E la sposa, arrivata all’altare percorrendo gli ultimi metri a piedi nudi, era come una principessa elfica. “È stato magico e bellissimo” ha detto Anna Maria, la sposa che ha scelto il Bosco di Paliano per tenere il ricevimento del matrimonio con Daniele, sua dolce metà.

L’ultimo evento al Bosco di Paliano è stato un successo e rilancia la stagione delle cerimonie nell’oasi naturale tra Roma e Frosinone, vicino a Colleferro. Il Bosco ha aperto le prenotazioni per le celebrazioni di matrimoni, unioni civili e i relativi ricevimenti, lanciando una nuova moda green per festeggiare in modo unico i momenti più belli della propria vita.

A “inaugurare” la stagione degli sposalizi al Bosco di Paliano è stata una cerimonia che si è tenuta il 24 giugno. “È stato un matrimonio perfetto. Tutto è andato come da programma ed è stato bello ritrovarsi all’ombra di antichi alberi per un pranzo informale e pieno di divertimento” racconta uno dei partecipanti alle nozze, curate dalla wedding planner Claudia Ruffo di Calabria.

Sabato scorso, il 1° luglio, un’altra coppia ha scelto il Bosco per festeggiare lo sposalizio. Anna Maria e Daniele hanno ricevuto al Bosco di Paliano tanti invitati seduti all’aria aperta, che li hanno contornati d’affetto, senza problemi di spazio, tra colori, barbecue, tavoli nei prati e passeggiate all’ombra di trenta ettari di querce. Gli sposi sono arrivati a cavallo e la sposa ha percorso gli ultimi metri prima dell’area della cerimonia a piedi nudi. Poi tutti hanno festeggiato e ballato fino a tarda sera tra open bar e buffet con posti a sedere sui bancali di legno, con runner di iuta. Anche i bambini hanno avuto il loro spazio, con una tenda a loro dedicata.

La sposa: “Evento magico e bellissimo: è stato fantastico”

“È stato magico e bellissimo aver avuto la possibilità di vivere e comunicare il nostro amore per la natura grazie a un luogo come il Bosco di Paliano” ha raccontato Anna Maria. “La magia dei colori e del posto – ha aggiunto la sposa – ti permette di sentirti in armonia col mondo, è come aprire una porta e trovarsi a Narnia. Inoltre il personale del Bosco ci ha permesso di realizzare qualsiasi nostro desiderio. I bambini – ha proseguito Anna Maria – hanno avuto degli animatori e una tenda in cui giocare e riposare. Come sposa mi sono goduta tutto il matrimonio, perché il personale del Bosco ha pensato a tutto: sono una squadra amorevole ed eccellente, che ha organizzato il ricevimento in un mese. È stato fantastico”.

“La stagione dei matrimoni al Bosco di Paliano è appena iniziata e stiamo programmando il 2024 con tante novità. Siamo emozionate nel vedere i giovani del territorio scegliere la nostra oasi per un matrimonio green, ecosostenibile e all’insegna dell’amore per la natura e le persone” hanno commentato Claudia e Domitilla Ruffo di Calabria.

Il Bosco di Paliano si trova a un quarto d’ora di macchina dal casello di Colleferro dell’autostrada A1, tra Roma e Frosinone. Per posizione e location è il posto ideale per chi vuole organizzare un evento in linea con la moda green ed ecosostenibile. Con trenta ettari di bosco protetto, è l’area naturalistica più rilevante della zona, con una ricca biodiversità e attività votate al rispetto dell’ecosistema. Per informazioni, è possibile consultare il sito ilboscodipaliano.it

COMUNICATO STAMPA