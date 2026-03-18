Sportcity Meeting 2026: dal 20 marzo, Fiuggi si trasforma nella Repubblica del Movimento

“Fiuggi rappresenta per noi molto più di una sede: è il luogo dove trasformiamo visioni in politiche concrete e idee in progetti realizzabili – dice Fabio Pagliara, presidente di Fondazione Sportcity-. Con questa quarta edizione dello Sportcity Meeting vogliamo alzare ulteriormente l’asticella, mettendo al centro del dibattito nazionale il diritto al movimento come pilastro della qualità della vita nelle nostre comunità. Abbiamo riunito istituzioni, amministratori, imprenditori e professionisti perché siamo convinti che il cambiamento reale nasca solo quando i protagonisti si parlano, si ascoltano e costruiscono insieme. La Repubblica del Movimento non è uno slogan: è un impegno collettivo che ogni città, grande o piccola, può e deve fare proprio.”

Gli fa eco il Sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini: “Dopo Salsomaggiore Terme, Pietrasanta, Assisi e Spello, ci apprestiamo ad ospitare la quarta edizione Sportcity. Tre giorni, dal 20 al 22 marzo, in cui avremo l’opportunità di riflettere sull’ evoluzione degli spazi pubblici e sull’importanza che lo sport assume negli ambiti socio-sanitari. Fiuggi si prepara a questo incontro con lo spirito che la contraddistingue: l’accoglienza che riserviamo a tutti i nostri ospiti, disponibilità delle strutture e dei servizi, contributo fattivo nella crescita di una manifestazione che unisce sport, socialità e contesti urbani. Mettiamo a disposizione di Sportcity tutta la nostra esperienza nel settore del termalismo e del benessere, perché l’Amministrazione comunale già da molti anni ha puntato molto sulla qualità della vita e sulla riqualificazione urbana; abbiamo rigenerato spazi inutilizzati, creato strutture nuove e con esse luoghi di aggregazione, potenziando altresì delle aree che avevano bisogno di cura e manutenzione. La nostra vocazione turistica agevolata dalla bellezza di un ambiente unico nel suo genere proietta la nostra Città al centro del meeting Sportcity e tra le località protagoniste in Italia per un approccio nuovo e maggiormente inclusivo del concetto di sport”.

IL PROGRAMMA

Venerdì 20 marzo: inaugurazione al Teatro di Fiuggi

L’apertura ufficiale si terrà alle ore 17.00 al Teatro di Fiuggi con l’introduzione del presidente di Fondazione Sportcity, Fabio Pagliara, e il saluto del sindaco Alioska Baccarini. Durante la giornata, ci sarà un collegamento video in diretta con la bi-campionessa olimpica di pattinaggio velocità Francesca Lollobrigida. Tra i momenti più attesi della giornata inaugurale ci saranno le interviste a importanti esponenti istituzionali, a partire dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, all’onorevole Mauro Berruto, al membro di Giunta CONI Nazionale Juri Morico e alla presidente dell’Assemblea di Roma Capitale Svetlana Celli. A seguire ci saranno gli interventi dell’assessore allo sport della Regione Umbria Simona Meloni e dell’avvocato Gian Luca Mazzocchio che illustreranno il progetto “Cuore verde in Movimento”, del direttore commerciale e marketing dell’ICSC Debora Miccio, del direttore della Divisione VI del MASE Fabio Salerno, che illustrerà l’iniziativa nazionale “Natura in Movimento-La Giornata nazionale dei parchi sportivi”, e del presidente di Ita Airwais Sandro Pappalardo. Nel corso della serata è prevista anche la firma dell’alleanza con il network delle palestre per lo SportCity Day insieme ad Andrea Pambianchi.

Sabato 21 marzo: dati, geopolitica e formazione

La seconda giornata entrerà nel vivo con una serie di interventi dedicati a politiche sportive, infrastrutture e sviluppo dei territori. Tra i protagonisti della mattinata ci saranno Diego Nepi Molineris (AD Sport e Salute), Livio Gigliuto (presidente Istituto Piepoli), Evelina Christillin (presidente Fondazione Museo Antichità Egizie), Gino Sartor (direttore commerciale Kompan Italia), Francesco Di Ciommo (Ceo di Fdc Consulting Digital) e Annalisa Cerrone dell’associazione Insuperabili. Prevista anche la presentazione dei dati e delle analisi dell’Osservatorio permanente sullo sport con Federico Serra e Attilio Parisi. La giornata proseguirà nel pomeriggio con l’intervento di sindaci e assessori di diversi territori, del responsabile delle relazioni istituzionali di Decathlon Italia Fulvio Matteoni e con un percorso formativo di alto livello curato da MSA sui temi media e storytelling (Elena Miglietti), sostenibilità (Giovanni Esposito), turismo (Luca Corsolini) e impiantistica sportiva (Gianfranco Renzulli). A chiudere la giornata sarà il presidente del CONI Lazio Alessandro Cochi che premierà le società sportive centenarie della provincia di Frosinone.

Domenica 22 marzo: il Bar dello Sport e la rete degli amministratori

La giornata conclusiva sarà dedicata al confronto tra amministratori locali e stakeholder con il format “Bar dello Sport”, accompagnato da podcast e momenti di dialogo riservati agli assessori di tutta Italia e ai partecipanti accreditati. Un’occasione concreta per far nascere nuove collaborazioni e progetti per le città del movimento.