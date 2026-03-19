Giovedì 26 marzo 2026 il presidente Francesco Rocca e l’assessore Elena Palazzo presentano il report sullo sport nel Lazio.
Giovedì 26 marzo, alle ore 11, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca interviene, assieme all’assessore allo Sport Elena Palazzo, al convegno “Sport per tutti. Investimenti, impiantistica e accesso alla pratica sportiva: il modello Lazio”, presso la Sala Tevere della Regione Lazio.
Verranno illustrate le politiche regionali di sostegno allo sport di questi ultimi due anni e delineate le priorità per il futuro.
Interverranno:
- il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca;
- L’assessore allo Sport, al Turismo e all’Ambiente della Regione Lazio Elena Palazzo;
- Il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma;
- Il presidente del Coni Lazio Alessandro Cochi;
- Il presidente del Cip Lazio Giuseppe Andreana.