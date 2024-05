Sport, la Giunta approva stanziamento di 100mila euro per il progetto “Lazio inclusivo 2024”

La Giunta regionale del Lazio, presieduta dal presidente Francesco Rocca, su proposta dell’assessore allo Sport, al Turismo, all’Ambiente e alla Transizione energetica, Elena Palazzo, ha approvato lo stanziamento di 100mila euro per il 2024 a sostegno del programma di promozione sportiva e di competizioni atletiche “Lazio inclusivo 2024”, realizzato da Special Olympics Italia sul territorio regionale, rivolto a ragazzi e adulti con disabilità intellettiva.

«Riteniamo questo intervento importante perché va a supporto di un’associazione, riconosciuta dal Coni e dal CIP, la cui missione è da anni quella di dare l’opportunità alle persone con disabilità intellettiva di praticare diverse discipline sportive e, attraverso lo sport, scoprire nuove attitudini, sviluppare e accrescere il proprio benessere fisico e intellettivo – spiega l’assessore Palazzo – Un lavoro perfettamente in linea con gli obiettivi prioritari del nostro assessorato, ovvero intendere lo sport, non solo come occasione di svago e competizione, ma anche come momento di crescita personale».

«Il programma “Lazio Inclusivo 2024” prevede, tra le altre cose, una ricca serie di appuntamenti ed eventi che si svolgono nel corso dell’anno a Roma e in tutte le province del Lazio – prosegue Palazzo – progetti in collaborazione con le scuole; corsi di formazione volti a favorire l’orientamento dei giovani alla valorizzazione della diversità. Diamo in questo modo un segnale concreto di quanto la Regione Lazio sia impegnata nella promozione della cultura e della pratica delle attività motorie, riconoscendone la funzione sociale e inclusiva allo scopo di favorire il benessere della persona e della comunità, la prevenzione della malattia e delle cause del disagio».

COMUNICATO STAMPA