Sport, inclusione e valori: al Palacoccia di Veroli una grande giornata che va oltre la competizione

Una mattinata all’insegna dello sport, dell’inclusione e dei grandi valori quella vissuta al Palacoccia di Veroli, dove studenti, istituzioni, atleti e testimonial si sono incontrati per un evento dedicato allo sport e all’inclusione sociale, promosso dalla FIPIC, con il supporto di ANSMeS, del Comune di Veroli, dell’IIS Sulpicio, della Proloco di Veroli e con il patrocinio della Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina.

Tra gli ospiti d’eccezione: Carlo Di Giusto, allenatore di Serie A ed ex commissario tecnico della Nazionale Italiana FIPIC, Gabriel Benvenuto, giocatore della Nazionale, Francesco Crispino Perna, atleta di handbike, Antonio Vicino, campione del mondo di canottaggio, Alessandro Andrelli, giornalista sportivo, e Luca Massaccesi, campione olimpico a Barcellona ‘92, che ha condotto l’evento. Per il comitato paralimpico regionale ha preso parte alle cerimonia il delegato Piergiorgio Fascina, una presenza significativa dalla quale è emersa con forza la volontà di portare lo sport paralimpico sempre più al centro della vita sociale e culturale del nostro territorio

Presenti per la provincia di Frosinone il consigliere Sergio Crescenzi e anche il Presidente del Consiglio Provinciale e dirigente Anci Lazio, Gianluca Quadrini, il quale ha portato i saluti istituzionali del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano e del Presidente Anci Lazio, Daniele Sinibaldi, sottolineando il valore umano e sociale di iniziative come questa: “Queste giornate non sono solo eventi sportivi, ma vere e proprie lezioni di vita. Parlano di forza, di riscatto, di inclusione e si guarda al futuro con fiducia. È nostro dovere istituzionale , ma soprattutto umano, – continua Quadrini-sostenere questi percorsi, perché parlano al cuore delle persone e migliorano concretamente la società”. Il Presidente ha inoltre voluto ringraziare il Sindaco di Veroli, Germano Caperna, e la sua amministrazione per l’impegno profuso: “Un sincero grazie al Sindaco, Germano Caperna, al consigliere con delega alla valorizzazione delle attività sportive Fabrizio Rotondo che ha dimostrato con azioni concrete quanto si possa credere nella crescita e nel benessere della propria comunità. È da questi esempi che si costruisce una politica vicina alle persone.” L’evento ha suscitato entusiasmo e partecipazione, con gli studenti dell’IIS Sulpicio e delle altre scuole del territorio coinvolti attivamente, testimoni di un’esperienza emozionante che ha fatto riflettere e ispirato. “Insieme si vince davvero” – conclude Quadrini – recita lo slogan della giornata. Una perfetta sintesi verso una società più giusta, dove nessuno resta indietro.”