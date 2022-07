“SPORT IN COMUNE” un’estate di sport nel Centro di Cisterna. Comune, Provincia, ASC e Osservatorio dello Sport

Da oggi, 15 luglio, al 27 agosto, il centro di Cisterna sarà lo scenario una kermesse di eventi sportivi dal rugby, al basket, alla boxe, al volley, al calcio, alla ginnastica artistica, al pattinaggio, alla danza, all’atletica leggera.

E’ stato presentata questa mattina in aula consiliare l’iniziativa “Sport in comune” nell’ambito di “X Summer Latina provincia dello sport” organizzato dal Comune di Cisterna di Latina e l’Osservatorio Provinciale dello Sport in collaborazione con la Provincia di Latina e l’Asc Sport, ente di promozione sportiva associato a Confcommercio.

Erano presenti il sindaco Valentino Mantini, gli assessori Emiliano Cerro, Emanuela Pagnanelli, Michela Mariottini, la delegata Aura Contarino, mentre per l’Osservatorio dello sport sono intervenuti Annalisa Muzio e la responsabile comunale Katia Capasso, Gianluca Marchionne, presidente l’Asc Sport pontino.

L’intento è quello di animare le serate estive del fine settimana, quando il centro città diviene una grande isola pedonale con i negozi e le attività aperta trasformandosi in un centro commerciale naturale denominato “Tres Tabernae”.

«L’amministrazione comunale – hanno detto gli assessori Cerro, Pagnanelli, Mariottini e la consiegra Contarino – abbiamo preso contatti con l’Osservatorio Provinciale dello Sport per la costituzione di una rete di collaborazioni e sinergie, comunali e sovracomunali, in modo da integrare la consueta offerta di appuntamenti d’intrattenimento e cultura dell’Estate Cisternese con appuntamenti sportivi.

Crediamo che il risultato di questo primo esperimento sia a dir poco soddisfacente. Grazie alla pronta adesione e disponibilità di numerose società e associazioni sportive del territorio, siamo riusciti in breve ad allestire un calendario fitto di appuntamenti che renderà Cisterna un luogo di richiamo a livello provinciale stimolando l’economia locale, il prestigio e la promozione delle attività e discipline sportive.

Un ringraziamento a tutti gli enti e soggetti partecipanti, alle associazioni e realtà sportive partecipanti, alla coordinatrice locale dell’Osservatorio, Katia Capasso».

IL PROGRAMMA:

LUGLIO

15 – Allenamento di esibizione “MMA, BOXE, PESISTICA OLIMPICA”

A cura del Maestro Andrea Freguglia. Maestro Luigi Montesano e Allenatore Giuseppe Ardagna

Piazza Saffi ore 21,00

17 – SPETTACOLO DI DANZA “SHOW GIRLS”

Direzione Artistica Monica Scalese

Largo Risorgimento ore 21,00

24 – VIENI A PATTINARE CON NOI… TOCCHERAI IL CIELO CON UN DITO!

A cura dell’Associazione di Pattinaggio a Rotelle di Latina

Piazzale Antistante il Palazzo Comunale di Cisterna di Latina ore 18,00

31 – ALLENAMENTO DI ESIBIZIONE: Aikido, Kick Boxing, Funzionale

Body Lab Gym Artistica Simone Arru e Assia D’Amore

Piazza Amedeo Di Savoia ore 21,00

AGOSTO

5/6 – BASKET SOTTO LE STELLE

Organizzato da “Nuova Futura Basket Cisterna”

Piazza XIX Marzo dalle ore 18,00

7 – RUGBY IN PIAZZA

Organizzato da “KIWIS Rugby”

Piazza XIX Marzo

20 – TORNEO VOLLEY “S3”(Mini e SUPER Mini Volley)

Con la collaborazione della ASD Pallavolo C88

Piazza Saffi ore 21,00

21 – CORSA DEI QUARTIERI

Comune di Cisterna di Latina

Zona Nalco

26 – CISTERNA IN PIAZZA… VIENI A GIOCARE CON I CAMPIONI DELLA SUPERLEGA!!!

Organizzato dalla TOP VOLLEY CISTERNA

Corso della Repubblica ore 21,00

27 – CALCIO A 5 IN STRADA

Presentazione Stagione 2022 -2023 CONIT CISTERNA

Corso della Repubblica ore 21,00

