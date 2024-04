Sport e Salute Tradizione e Cultura. Gianluca Quadrini interviene alla II edizione sottolineando l’Importanza dello Sport e ringrazia il Presidente Formisano per il suo Impegno a favore della comunità

Un evento dedicato a esplorare il ruolo cruciale dello sport nel promuovere il benessere individuale e collettivo nella nostra comunità La Banca Popolare del Cassinate apre le porte alla II edizione di Sport e Salute Tradizione e Cultura. Tra gli ospiti in sala, il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, il padrone di casa, il Prof. Vincenzo Formisano e, oltre ad esperti nel settore, anche il Presidente del consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini che, dopo aver portato i saluti del Presidente, Luca Di Stefano, ha proseguito con un intervento significativo. Durante la sua allocuzione, ha offerto preziose riflessioni sull’importanza dello sport e sul suo profondo legame con la salute e la cultura. Attraverso il suo discorso ha evidenziato come lo sport vada ben oltre la semplice pratica fisica, rappresentando un potente strumento per favorire la coesione sociale, promuovere valori positivi e migliorare la qualità della vita dei cittadini. “ E’ importante valorizzare il legame tra attività fisica, salute e cultura, evidenziando come un approccio integrato possa portare a risultati significativi per la nostra comunità. Inoltre, è significativo riflettere sugli impatti positivi che lo sport ha sul territorio, sia in termini di sviluppo economico che di coesione sociale. Investire nelle infrastrutture sportive e promuovere l’attività fisica è un prezioso contributo per una crescita sostenibile e una maggiore inclusione sociale.” Infine, Quadrini, ha voluto esprimere la sua sincera gratitudine al Presidente della Banca Popolare del Cassinate, il prof. Vincenzo Formisano, riconoscendo il suo impegno e la sua sensibilità nel sostenere iniziative a favore dello sport e della salute sul territorio. Ha lodato il grande lavoro svolto dalla Banca, come attore importante del territorio e ha espresso la volontà di continuare a collaborare per promuovere il benessere della comunità.

COMUNICATO STAMPA