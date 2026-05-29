Sport e Salute, Cultura e Tradizione: a Ferentino il successo della 5ª edizione del convegno targato A.P.D. Eagles Frosinone

Si è svolta ieri, giovedì 28 maggio, nella prestigiosa cornice del Salone di rappresentanza del Filetico, la quinta edizione del convegno “Sport e Salute, Cultura e Tradizione – Come promuovere sport e territorio”.

L’evento, organizzato dall’A.P.D. Eagles Frosinone con il patrocinio delle istituzioni locali e il sostegno di Banca Popolare del Cassinate, ha confermato il proprio ruolo di primo piano nel dibattito sulla crescita sociale e sportiva della Ciociaria.

Davanti a una platea attenta, relatori d’eccezione si sono alternati al tavolo del confronto per analizzare il legame indissolubile tra la pratica sportiva, il benessere psicofisico e lo sviluppo culturale del territorio.

Le Istituzioni e i Saluti: L’incontro si è aperto con i saluti istituzionali del Vice Sindaco di Ferentino Andrea Pro e del Prof Giacinto Porretti dell’IIS Filetico nel fare gli onori di casa, entrambi hanno l’importanza di fare rete tra scuola, sport e istituzioni per offrire ai giovani modelli positivi di crescita.

Un Tavolo di Esperti a 360 Gradi: Il dibattito, moderato dal Consigliere Comunale di Ferentino Maurizio Berretta, ha toccato diverse macro-aree grazie a interventi di altissimo profilo, lo stesso ha interagito con ognuno di essi:

Sport e Politiche Nazionali: Filippo Tiberia (Responsabile del Dipartimento Sport AiCS Nazionale) ha illustrato le linee guida per promuovere lo sport di base come pilastro di inclusione sociale.

Economia e Territorio: Michela Fiore (Direttrice e Capo Area BPC) ha evidenziato l’impegno delle banche nel sostenere le eccellenze e le iniziative locali.

Nutrizione: Il biologo nutrizionista e coach Pier Giorgio De Grazia ha approfondito il nesso tra corretta alimentazione e performance sportive,

Sanita’: Annarosa Celardi (Presidente dell’associazione “Riprendiamoci la sanità”) si è focalizzata sulla prevenzione.

Esperienze dal Campo: Spazio alle discipline sportive con il Maestro di arti marziali della Nazionale Kumite Ippon, Marra Luigi, e con il Presidente dell’AMB Calcio A5, Santoro Fabrizio.

Cultura, Comunità e Valori: Il punto di vista culturale e sociale è stato arricchito dalle riflessioni del poeta e opinionista Musa Mario e dalle parole di Don Juan Manuel Ortiz Candia (Parroco della Parrocchia S. Agata di Ferentino), che ha ricordato il valore etico ed educativo dello sport per i più giovani.

Associazionismo e scuole: Giuseppina Florio (Presidente Apd Eagles Frosinone) che ha focalizzato l’intervento sul rapporto associazioni scuole, ed il rapporto insegnanti studenti.

Il Bilancio del Consigliere Maurizio Berretta: “Un plauso alla dirigenza dell’A.P.D. Eagles Frosinone per la riuscita di questa quinta edizione, vedere una risposta così calorosa e di alto profilo da parte della comunità di Ferentino ci riempie di orgoglio. Un onore poter interloquire con ognuno dei relatori intervenuti. Questo convegno non è solo un momento di discussione, ma un vero e proprio laboratorio di idee per far crescere il nostro territorio attraverso lo sport e la cultura. Un ringraziamento speciale va a tutti i relatori, agli sponsor e ai partner grafici e logistici che hanno reso possibile tutto questo, un grazie anche ai colleghi Galassi e Musa, al Presidente Giuseppe Patrizi ed al gia’ assessore Dominici per il loro contributo.”

L’appuntamento si rinnova al prossimo anno, con l’obiettivo di rendere questo format un punto di riferimento sempre più centrale per tutta la provincia.