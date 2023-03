Sport e impianti sportivi innovativi e sostenibili, Gianluca Quadrini presente al convegno nel Salone d’Onore del Coni

Sono intervenuti il Ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea Abolì, il Presidente del Coni, Giovanni Malagó, il Presidente del Cip, manager e rappresentanti degli organi di giustizia sportiva, oltre che avvocati e docenti. A rappresentare la Provoncia di Frosinone era presente in sala il Presidente del consiglio Provinciale e delegato alle attività produttive Anci Lazio, Gianluca Quadrini, che in una nota si sofferma a riflettere oltre che sulla valenza dello sport nel tessuto sociale anche sull’importanza di rendere le strutture sportive innovative e sostenibili per poter essere di libero accesso a tutti – “ lo sport da sempre ha avuto un ruolo di grade spessore nella vita formativa ed educativa della società. Oggi parliamo di adeguare le nostre strutture ad uno sport sostenibile, innovativo e moderno. Ritengo, che Investimenti di questo tipo, che puntano ad incrementare la fruibilità delle strutture, contribuiscono anche ad avvicinare i cittadini di ogni età all’attività sportiva, migliorando il territorio in termini di qualità della vita, salute e benessere. Lo sport – conclude Quadrini – sopratutto nella società di oggi, deve continuare ad essere una scuola a di vita, un momento di educazione, di crescita e di aggregazione sociale. Per questo le strutture sportive devono poter essere fruibili a tutti. Ringrazio l’avvocato Dott.sa Alessandra di Legge per l’invito rivolto alla

Provincia di Frosinone e l’avvocato Alberto Fantini per l’organizzazione di questo convegno.” Così in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini

COMUNICATO STAMPA