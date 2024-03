Sport, da Regione Lazio sostegni per “Sei nazioni” di rugby e “Festa del Cross” di corsa campestre

La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, ha approvato, su proposta dell’assessore allo Sport, al Turismo, all’Ambiente e alla Transizione Energetica, Elena Palazzo, la delibera che approva lo schema di protocollo di intesa tra Regione Lazio e Federazione Italiana Rugby per un programma di iniziative di promozione della cultura dello sport del rugby riconducibili al torneo “Sei nazioni” per il biennio 2024 – 2026, stabilendo, inoltre, un finanziamento di 50mila euro per il 2024.

Nella stessa Giunta, e sempre su proposta dell’assessore Elena Palazzo, è stato approvato anche un sostegno economico di 50mila euro, per l’annualità 2024, alla manifestazione sportiva “Festa del Cross”, la massima rassegna nazionale di corsa campestre a livello italiano”, organizzata dalla Fidal a Cassino dal 22 al 24 marzo.

«Diamo un segnale concreto di come la nostra amministrazione intenda sostenere eventi sportivi di qualità capaci di coniugare la promozione sportiva con il rilancio dal punto di vista turistico ed economico dei territori che li ospitano – ha dichiarato l’assessore Elena Palazzo – Il torneo Sei Nazioni è uno degli appuntamenti più amati e seguiti e offre alla città di Roma una straordinaria visibilità. Si tratta di un evento capace di attrarre flussi di turismo importanti e dunque volano prezioso per l’economia oltre che per il rilancio del rugby, disciplina sempre più amata e praticata».

«La Festa del Cross a Cassino – ha concluso – ha il merito di coniugare la promozione sportiva di alto livello, in particolare in ambito giovanile, con un momento di grande valore storico e culturale quale è la commemorazione degli 80 anni dalla distruzione di Cassino e Montecassino».

COMUNICATO STAMPA