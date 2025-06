SPORT, ASSESSORE PALAZZO: «LA MANIFESTO VENTOTENE RENDE L’ISOLA PROTAGONISTA DELLA VELA D’ALTURA»

«Ventotene per la prima volta si propone sulla ribalta della vela d’altura con un evento che unisce sport, storia e bellezza. Un’opportunità per promuovere la nostra bellissima isola esaltando i valori che essa incarna: sostenibilità, memoria, appartenenza».

Lo ha dichiarato l’assessore al Turismo, allo Sport e all’Ambiente della Regione Lazio, Elena Palazzo, a proposito della regata di circa 15 miglia “La Manifesto di Ventotene” dedicata alle imbarcazioni d’epoca, che si è svolta il 26 giugno tra Ventotene e Santo Stefano, nell’ambito della manifestazione delle “Grandi Vele”.

«Tutta la comunità di Ventotene si è resa protagonista trasformando queste evento in una grande festa condivisa, capace di raccontare l’anima più profonda dell’isola grazie alle cosiddette Signore del Mare, le splendide vele d’epoca», ha spiegato l’assessore Elena Palazzo.

«Attraverso il mio assessorato sono impegnata proprio nel promuovere la Vela come simbolo identitario dell’intera Riviera di Ulisse, un elemento che racconta meglio di altri la storia e le tradizioni di questa area, capace di portare un messaggio che parla di rispetto dell’ambiente, di sport e di storia. Siamo orgogliosi di sostenere eventi come questo che coniugano tradizione, turismo, cultura e ambiente. Ventotene e il Golfo di Gaeta si confermano così mete ideali per un turismo di qualità, capace di parlare al cuore e alla storia della nostra Nazione», ha concluso l’assessore Elena Palazzo.