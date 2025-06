SPORT, AL VIA L’ITER PER LA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

L’assessore Elena Palazzo: «Costruiamo insieme una normativa moderna per il Lazio».

L’assessore allo Sport, al Turismo e all’Ambiente della Regione Lazio, Elena Palazzo, ha ufficialmente presentato – presso la V Commissione Sport, Cultura e Turismo del Consiglio regionale presieduta da Luciano Crea – la proposta di legge “Norme in materia di sport”.

Si tratta di un intervento atteso, che punta a riformare in modo organico la legislazione sportiva regionale, ferma ormai da tempo al 2002.

«Con questa proposta nata dopo una lunga fase di confronto sul territorio con tutti i soggetti coinvolti in questo settore, diamo ora il via a una fase cruciale di discussione in Aula, che potrà arricchire il nostro testo con il contributo di tutte le forze politiche. È un’occasione importante per costruire insieme una legge moderna, inclusiva ed efficace, capace di valorizzare lo sport come diritto e come strumento di benessere, coesione e sviluppo per il Lazio», ha dichiarato l’assessore Elena Palazzo.

Il testo, composto da 30 articoli, affronta in modo sistemico i principali ambiti di intervento: dalla programmazione condivisa, al sostegno per l’impiantistica sportiva e i grandi eventi, fino ai “buoni sport” per favorire l’accesso all’attività motoria da parte dei giovani e delle fasce più fragili della popolazione.

«Vogliamo dare allo sport la centralità che merita come leva educativa, sociale ed economica. Insieme possiamo davvero costruire il futuro dello sport nel Lazio», ha aggiunto l’assessore Elena Palazzo.

La proposta di legge dell’assessore Palazzo è stata elaborata anche alla luce delle più recenti disposizioni normative nazionali ed europee in materia sportiva.

«Inizia ora un lavoro che sarà centrale con le audizioni in Commissione, durante le quali potranno essere accolti i contributi di tutti per migliorare ulteriormente il testo», ha concluso il presidente della Commissione Sport, Cultura e Turismo, Luciano Crea.