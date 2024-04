Sport, Abbruzzese (Lega): “Servono più strutture all’avanguardia”

Ieri allo Stadio Renato Reatini di Anzio Mario Abbruzzese, candidato della Lega alle prossime elezioni europee nella circoscrizione Italia Centrale, è stato presente alla partita del campionato di serie A di baseball tra i Dolphins Lions Nettuno ed il Godo di Ravenna. Con la partecipazione dell’europarlamentare Cinzia Bonfrisco, l’associazione Universi Diversi ed i Presidenti Alfonso Gualtieri e Umberto Pineschi.

“Un evento emozionante – ha detto Abbruzzese – e molto partecipato per ribadire l’importanza dello sport e delle strutture nell’Europa dei Territori. Lo sport è molto più di una forma di attività fisica: è un catalizzatore di crescita, coesione e benessere. La sua importanza va ben oltre il campo di gioco. È un potente veicolo di inclusione sociale, di valore educativo e di coesione comunitaria. L’impegno che abbiamo preso oggi è stato quello di lavorare affinché ci siano sempre più strutture all’avanguardia in grado di ospitare eventi e gare che possano mettere in risalto lo sport come grande “motore” di aggregazione sociale”.

COMUNICATO STAMPA