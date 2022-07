Sport: 11 luglio 1982 l’ Italia è campione del mondo

Il grido di Tardelli, e la gioia di Nando Martellini che al cielo di Madrid urlò per ben tre volte ” campioni del mondo”. Il cielo si tinse di azzurro, in quella magica notte spagnola, che regalò alla nostra nazionale di calcio il terzo titolo mondiale, in una finale che ci vide annientare la più quotata Germania per tre reti a una. Rossi, Tardelli, Altobelli furono i marcatori di un incontro a senso unico. Era l’ Italia di Bearzot, di Scirea, di Cabrini, di Conti, era l’ Italia del popolo..Era l’ Italia Campione del Mondo.

